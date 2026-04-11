Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною для багатодітних матерів — який її розмір

Розмір надбавки визначається залежно від кількості дітей.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні законодавством передбачено надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною для багатодітних матерів. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Право на таку надбавку регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Відповідно до статті 1 пункту 6 цього Закону, надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюється матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Надбавка за особливі заслуги перед Україною встановлюється до пенсії, на яку має право особа — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір надбавки визначається залежно від кількості дітей і становить: за п’ятьох дітей — 35 %, за шістьох дітей — 36 %, за сімох дітей — 37 %, за вісьмох дітей — 38 %, за дев’ятьох дітей — 39 %, за десять і більше дітей — 40 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Розмір надбавки змінюється у разі зміни прожиткового мінімуму та визначається відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною призначається з дати звернення особи до органів Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів.

У разі смерті особи, якій була встановлена надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною, право на відповідну надбавку може бути враховане під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої виплати визначається органами Пенсійного фонду України відповідно до законодавства та залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї. За наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70 %, а за наявності двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 90 % належної надбавки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.