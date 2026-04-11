Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною для багатодітних матерів — який її розмір
В Україні законодавством передбачено надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною для багатодітних матерів. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
Право на таку надбавку регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
Відповідно до статті 1 пункту 6 цього Закону, надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюється матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.
Надбавка за особливі заслуги перед Україною встановлюється до пенсії, на яку має право особа — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.
Розмір надбавки визначається залежно від кількості дітей і становить: за п’ятьох дітей — 35 %, за шістьох дітей — 36 %, за сімох дітей — 37 %, за вісьмох дітей — 38 %, за дев’ятьох дітей — 39 %, за десять і більше дітей — 40 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Розмір надбавки змінюється у разі зміни прожиткового мінімуму та визначається відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною призначається з дати звернення особи до органів Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів.
У разі смерті особи, якій була встановлена надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною, право на відповідну надбавку може бути враховане під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої виплати визначається органами Пенсійного фонду України відповідно до законодавства та залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї. За наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70 %, а за наявності двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 90 % належної надбавки.
