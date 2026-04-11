Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной для многодетных матерей — какой ее размер

В Украине законодательством предусмотрена надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной для многодетных матерей. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Право на такую надбавку регулируется Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

В соответствии со статьей 1 пунктом 6 этого Закона, надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливается матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Надбавка устанавливается к пенсии, на которую имеет право лицо — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер надбавки определяется в зависимости от количества детей и составляет:

за пятерых детей — 35 %;

за шестерых детей — 36 %;

за семерых детей — 37 %;

за восьмерых детей — 38 %;

за девятерых детей — 39 %;

за десять и более детей — 40 % прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Размер надбавки изменяется при изменении прожиточного минимума и определяется в соответствии с Законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год. Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной назначается с даты обращения лица в органы Пенсионного фонда Украины при наличии подтверждающих документов.

В случае смерти лица, которому была установлена такая надбавка, право на нее может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи. Размер такой выплаты определяется органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с законодательством и зависит от количества нетрудоспособных членов семьи: при наличии одного — 70 %, при наличии двух и более — 90 % соответствующей надбавки.

