Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной для многодетных матерей — какой ее размер
В Украине законодательством предусмотрена надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной для многодетных матерей. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
Право на такую надбавку регулируется Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
В соответствии со статьей 1 пунктом 6 этого Закона, надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливается матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.
Надбавка устанавливается к пенсии, на которую имеет право лицо — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Размер надбавки определяется в зависимости от количества детей и составляет:
за пятерых детей — 35 %;
за шестерых детей — 36 %;
за семерых детей — 37 %;
за восьмерых детей — 38 %;
за девятерых детей — 39 %;
за десять и более детей — 40 % прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Размер надбавки изменяется при изменении прожиточного минимума и определяется в соответствии с Законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год. Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной назначается с даты обращения лица в органы Пенсионного фонда Украины при наличии подтверждающих документов.
В случае смерти лица, которому была установлена такая надбавка, право на нее может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи. Размер такой выплаты определяется органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с законодательством и зависит от количества нетрудоспособных членов семьи: при наличии одного — 70 %, при наличии двух и более — 90 % соответствующей надбавки.
