Як подати заяву на допомогу ВПО онлайн – інструкція від ПФУ

У ПФУ пояснили покроковий алгоритм подання заяви на виплати для внутрішньо переміщених осіб через вебпортал.

У Пенсійний фонд України повідомили, що подати заяву на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб можна дистанційно через офіційний вебпортал.

Для цього необхідно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису та увійти до особистого кабінету. У розділі «Комунікації з ПФУ» потрібно обрати опцію подання заяви на допомогу ВПО.

Далі слід заповнити онлайн-форму: зазначити дані про заявника, обрати відповідне управління фонду, вказати обставини переміщення та, за потреби, відмітити належність до окремих категорій осіб, зокрема осіб із захворюваннями або членів сімей учасників заходів безпеки і оборони.

До заяви можна додати скановані копії документів. Вони мають бути кольоровими, чіткими, із повними сторінками та реквізитами, збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Після цього необхідно внести дані документа, що посвідчує особу, інформацію про місце проживання до та після переміщення, а також банківські реквізити для отримання виплат. Обов’язкові поля позначені зірочкою.

У розділі «Учасники звернення» потрібно додати інформацію про членів сім’ї, після чого зберегти дані. За необхідності можна додати документи, надати згоду на обробку персональних даних і зберегти чернетку або сформувати заяву.

Після перевірки внесених даних заяву потрібно підписати та надіслати до Пенсійного фонду. Інформація про результати розгляду буде доступна в розділі «Мої звернення».

