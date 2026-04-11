Как подать заявление на пособие для ВПЛ онлайн – инструкция от ПФУ

20:41, 11 апреля 2026
В ПФУ объяснили пошаговый алгоритм подачи заявления на выплаты для внутренне перемещенных лиц через веб-портал.
Как подать заявление на пособие для ВПЛ онлайн – инструкция от ПФУ
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что подать заявление на получение помощи на проживание внутренне перемещенных лиц можно дистанционно через официальный веб-портал.

Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи и войти в личный кабинет. В разделе «Коммуникации с ПФУ» нужно выбрать опцию подачи заявления на помощь ВПЛ.

Далее следует заполнить онлайн-форму: указать данные о заявителе, выбрать соответствующее управление фонда, указать обстоятельства перемещения и, при необходимости, отметить принадлежность к отдельным категориям лиц, в частности лиц с заболеваниями или членов семей участников мероприятий безопасности и обороны.

К заявлению можно приложить отсканированные копии документов. Они должны быть цветными, четкими, с полными страницами и реквизитами, сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

После этого необходимо внести данные документа, удостоверяющего личность, информацию о месте проживания до и после переезда, а также банковские реквизиты для получения выплат. Обязательные поля отмечены звездочкой.

В разделе «Участники обращения» необходимо добавить информацию о членах семьи, после чего сохранить данные. При необходимости можно приложить документы, дать согласие на обработку персональных данных и сохранить черновик или сформировать заявление.

После проверки внесенных данных заявление необходимо подписать и отправить в Пенсионный фонд. Информация о результатах рассмотрения будет доступна в разделе «Мои обращения».

