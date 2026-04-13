На Львівщині молодик жорстоко побив чоловіка в електричці через зауваження

Чоловік отримав черепно-мозкову травму.

На Львівщині повідомили про підозру 24-річному мешканцю Самбора, який на початку квітня в електричці «Львів-Сянки» побив 33-річного чоловіка, який повертався увечері додому зі Львова.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між чоловіками виник конфлікт: компанія молодиків порушували порядок у вагоні, голосно кричали та лаялися. Потерпілий та інші пасажири неодноразово робили їм зауваження.

«Коли потерпілий спробував вкотре вгамувати порушників, один з них почав його бити. Удари нападник прицільно наносив в область голови та обличчя.

Бити припинив лише після того, як втрутилися пасажири – вони натиснули тривожну кнопку у вагоні. На найближчій станції на виклик прийшли машиніст та провідниця, а нападник утік», - заявили у відомстві.

Поки пасажири надавали домедичну допомогу, залізничники викликали поліцію. У подальшому потерпілого передали медикам, які чекали у Самборі на прибуття електропоїзда.

Нападника вдалося розшукати та затримати. Потерпілий зараз знаходиться у реанімації. У чоловіка, серед іншого, відкрита черепно-мозкова травма та зламані кістки черепа та обличчя.

