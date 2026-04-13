  1. В Україні

На Львівщині молодик жорстоко побив чоловіка в електричці через зауваження

23:30, 13 квітня 2026
Чоловік отримав черепно-мозкову травму.
На Львівщині повідомили про підозру 24-річному мешканцю Самбора, який на початку квітня в електричці «Львів-Сянки» побив 33-річного чоловіка, який повертався увечері додому зі Львова.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між чоловіками виник конфлікт: компанія молодиків порушували порядок у вагоні, голосно кричали та лаялися. Потерпілий та інші пасажири неодноразово робили їм зауваження.

«Коли потерпілий спробував вкотре вгамувати порушників, один з них почав його бити. Удари нападник прицільно наносив в область голови та обличчя.

Бити припинив лише після того, як втрутилися пасажири – вони натиснули тривожну кнопку у вагоні. На найближчій станції на виклик прийшли машиніст та провідниця, а нападник утік», - заявили у відомстві.

Поки пасажири надавали домедичну допомогу, залізничники викликали поліцію. У подальшому потерпілого передали медикам, які чекали у Самборі на прибуття електропоїзда.

Нападника вдалося розшукати та затримати. Потерпілий зараз знаходиться у реанімації. У чоловіка, серед іншого, відкрита черепно-мозкова травма та зламані кістки черепа та обличчя.

прокуратура напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

