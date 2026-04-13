На Львовщине молодой человек жестоко избил мужчину в электричке из-за замечания

Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Во Львовской области сообщили о подозрении 24-летнему жителю Самбора, который в начале апреля в электричке «Львов–Сянки» избил 33-летнего мужчину, возвращавшегося вечером домой из Львова.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, между мужчинами возник конфликт: компания молодых людей нарушала порядок в вагоне, громко кричала и ругалась. Потерпевший и другие пассажиры неоднократно делали им замечания.

«Когда потерпевший попытался в очередной раз утихомирить нарушителей, один из них начал его бить. Удары нападавший целенаправленно наносил в область головы и лица.

Прекратил бить только после того, как вмешались пассажиры — они нажали тревожную кнопку в вагоне. На ближайшей станции на вызов пришли машинист и проводница, а нападавший скрылся», — заявили в ведомстве.

Пока пассажиры оказывали домедицинскую помощь, железнодорожники вызвали полицию. В дальнейшем пострадавшего передали медикам, которые ждали в Самборе прибытия электропоезда.

Нападавшего удалось разыскать и задержать. Потерпевший сейчас находится в реанимации. У мужчины, среди прочего, открытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа и лица.

