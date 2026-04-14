У Харкові викрили чоловіка, який вимагав хабар за «зняття з розшуку» в ТЦК

За «зняття з розшуку» в ТЦК зловмисник просив 1500 доларів.

У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який вимагав хабар за «зняття з розшуку» в ТЦК. Про це повідомила поліція Харківської області.

Встановлено, що зловмисник, знаючи про перебування 27-річного чоловіка у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, запропонував йому свою «допомогу» щодо виключення інформації з державного реєстру «Оберіг» та зняття з розшуку. За такі «послуги» він просив 1500 доларів.

На парковці в Харкові, перебуваючи в автомобілі, зловмисник отримав обумовлену суму грошей. Після передачі коштів чоловіка затримали.

Слідчі повідомили 34-річному фігуранту про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

