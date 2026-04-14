В Харькове разоблачили мужчину, который требовал взятку за «снятие с розыска» в ТЦК

За «снятие с розыска» в ТЦК злоумышленник просил 1500 долларов.

Фото: hk.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который требовал взятку за «снятие с розыска» в ТЦК. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Установлено, что злоумышленник, зная о пребывании 27-летнего мужчины в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки, предложил ему свою «помощь» по исключению информации из государственного реестра «Оберег» и снятию с розыска. За такие «услуги» он просил 1500 долларов.

На парковке в Харькове, находясь в автомобиле, злоумышленник получил оговоренную сумму денег. После передачи средств мужчину задержали.

Следователи сообщили 34-летнему фигуранту о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.