Дія буде надсилати сповіщення про необхідність сплатити податки на авто та нерухомість

Українці зможуть в режимі реального часу бачити детальну інформацію про своє майно — нерухомість, землю чи авто — а також нараховані зобовʼязання та заборгованості.

В Україні готуються запустити новий сервіс у застосунку Дія, який дозволить громадянам у режимі реального часу контролювати свої податкові зобов’язання та майно. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Новий функціонал розробляють спільно з Державною податковою службою. Очікується, що вже найближчими місяцями користувачі зможуть бачити в одному сервісі повну інформацію про свої податки, нарахування та можливі заборгованості. У Мінцифри зазначають, що це допоможе уникати штрафів, пені та більш серйозних наслідків, таких як арешт рахунків або обмеження виїзду за кордон.

У застосунку відображатимуться дані про об’єкти оподаткування — квартири, будинки, земельні ділянки, нежитлову нерухомість та транспортні засоби. Інформація підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів, що дозволить користувачам оперативно перевіряти її актуальність і виявляти помилки.

Окремо буде доступ до цифрових копій податкових повідомлень-рішень. У них можна буде переглянути суму нарахувань, характеристики майна чи транспорту, на підставі яких сформовано податок. Це дасть змогу швидше реагувати у випадку неточностей.

Сервіс також передбачає систему push-сповіщень. Користувачів інформуватимуть про нові нарахування, наближення строків оплати або виникнення боргу.

Сервіс має бути доступний незалежно від місця перебування користувача, зокрема і для українців за кордоном.

