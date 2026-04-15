  1. В Україні

Дія буде надсилати сповіщення про необхідність сплатити податки на авто та нерухомість

15:55, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці зможуть в режимі реального часу бачити детальну інформацію про своє майно — нерухомість, землю чи авто — а також нараховані зобовʼязання та заборгованості.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються запустити новий сервіс у застосунку Дія, який дозволить громадянам у режимі реального часу контролювати свої податкові зобов’язання та майно. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новий функціонал розробляють спільно з Державною податковою службою. Очікується, що вже найближчими місяцями користувачі зможуть бачити в одному сервісі повну інформацію про свої податки, нарахування та можливі заборгованості. У Мінцифри зазначають, що це допоможе уникати штрафів, пені та більш серйозних наслідків, таких як арешт рахунків або обмеження виїзду за кордон.

У застосунку відображатимуться дані про об’єкти оподаткування — квартири, будинки, земельні ділянки, нежитлову нерухомість та транспортні засоби. Інформація підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів, що дозволить користувачам оперативно перевіряти її актуальність і виявляти помилки.

Окремо буде доступ до цифрових копій податкових повідомлень-рішень. У них можна буде переглянути суму нарахувань, характеристики майна чи транспорту, на підставі яких сформовано податок. Це дасть змогу швидше реагувати у випадку неточностей.

Сервіс також передбачає систему push-сповіщень. Користувачів інформуватимуть про нові нарахування, наближення строків оплати або виникнення боргу.

Сервіс має бути доступний незалежно від місця перебування користувача, зокрема і для українців за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]