  1. В Украине

Дия будет отправлять уведомления о необходимости оплатить налоги на авто и недвижимость

15:55, 15 апреля 2026
Украинцы смогут в режиме реального времени видеть подробную информацию о своем имуществе — недвижимости, земле или авто — а также начисленные обязательства и задолженности.
В Украине готовятся запустить новый сервис в приложении Дия, который позволит гражданам в режиме реального времени контролировать свои налоговые обязательства и имущество. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Новый функционал разрабатывают совместно с Государственной налоговой службой. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы пользователи смогут видеть в одном сервисе полную информацию о своих налогах, начислениях и возможных задолженностях. В Минцифры отмечают, что это поможет избежать штрафов, пени и более серьезных последствий, таких как арест счетов или ограничение выезда за границу.

В приложении будут отображаться данные об объектах налогообложения — квартиры, дома, земельные участки, нежилая недвижимость и транспортные средства. Информация будет подтягиваться автоматически из государственных реестров, что позволит пользователям оперативно проверять ее актуальность и выявлять ошибки.

Отдельно будет доступ к цифровым копиям налоговых уведомлений-решений. В них можно будет просмотреть сумму начислений, характеристики имущества или транспорта, на основании которых сформирован налог. Это позволит быстрее реагировать в случае неточностей.

Сервис также предусматривает систему push-уведомлений. Пользователей будут информировать о новых начислениях, приближении сроков оплаты или возникновении задолженности.

Сервис будет доступен независимо от места пребывания пользователя, в том числе и для украинцев за рубежом.

