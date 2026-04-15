У Києві судитимуть отоларинголога після операції якого, пацієнт втратив зір на одне око

18:01, 15 квітня 2026
Лікареві інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для хворого.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві до суду скеровано обвинувальний акт щодо 65-річного лікаря-отоларинголога приватного медичного центру, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, йдеться про випадок, коли 50-річний чоловік звернувся до медичного закладу для планового оперативного втручання — пластики носової перегородки та видалення кісти правої гайморової пазухи. Після проведеної операції під час перебування в стаціонарі пацієнт поскаржився на втрату зору на одне око.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, саме ушкодження, завдані під час операції, призвели до втрати зору.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до п’яти років, виправних робіт до двох років, обмеження волі до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

суд Київ лікарня

