  1. В Украине

В Киеве предстанет перед судом отоларинголог, после операции которого пациент лишился зрения на один глаз

18:01, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 65-летнего врача-отоларинголога частного медицинского центра, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для пациента.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, речь идет о случае, когда 50-летний мужчина обратился в медицинское учреждение для планового оперативного вмешательства — пластики носовой перегородки и удаления кисты правой гайморовой пазухи. После проведенной операции во время пребывания в стационаре пациент пожаловался на потерю зрения на один глаз.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, именно повреждения, нанесенные во время операции, привели к потере зрения.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного отношения, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительных работ на срок до двух лет, ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев больница

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]