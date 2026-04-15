Продавали «відстрочку» за $16 тисяч: СБУ та ДБР викрили помічників нардепів у схемах для ухилянтів

14:53, 15 квітня 2026
Правоохоронці викрили та затримали помічників народних депутатів, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації за гроші.
Фото: СБУ
В Україні викрили схему незаконного уникнення мобілізації, до якої були причетні помічники чинних народних депутатів України.

Операцію провели співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У результаті було затримано двох фігурантів, які організували оборудки для військовозобов’язаних.

За даними СБУ, за винагороду у розмірі 16 тисяч доларів США зловмисники обіцяли допомогти уникнути призову. Для цього вони пропонували оформлення підроблених документів або незаконний виїзд до країн Європейського Союзу поза офіційними пунктами пропуску.

Зокрема, клієнтам пропонували фальшиві висновки військово-лікарських комісій про непридатність до служби, довідки про нібито наявність інвалідності, а також підроблені посвідчення учасників добровольчих формувань.

Водночас, як з’ясували правоохоронці, після отримання грошей підозрювані припиняли будь-який зв’язок із клієнтами та зникали.

У ДБР додали, що помічники народних депутатів України були від забороненої партії «Опозиційна платформа — за життя».

Злочинну діяльність було задокументовано, а самих фігурантів затримано під час отримання коштів. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти.

Наразі обом особам повідомлено про підозру за статтею щодо шахрайства у великих розмірах. Суд має визначити їм запобіжний захід. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

