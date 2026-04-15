  1. В Украине

Продавали «отсрочку» за $16 тысяч: СБУ и ДБР разоблачили помощников нардепов в схемах для уклонистов

14:53, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители разоблачили и задержали помощников народных депутатов, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации за деньги.
Продавали «отсрочку» за $16 тысяч: СБУ и ДБР разоблачили помощников нардепов в схемах для уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине разоблачили схему незаконного уклонения от мобилизации, к которой были причастны помощники действующих народных депутатов Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. В результате были задержаны двое фигурантов, которые организовали незаконные схемы для военнообязанных.

По данным СБУ, за вознаграждение в размере 16 тысяч долларов США злоумышленники обещали помочь избежать призыва. Для этого они предлагали оформление поддельных документов или незаконный выезд в страны Европейского Союза вне официальных пунктов пропуска.

В частности, клиентам предлагались фальшивые заключения военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, справки о якобы наличии инвалидности, а также поддельные удостоверения участников добровольческих формирований.

В то же время, как установили правоохранители, после получения денег подозреваемые прекращали любую связь с клиентами и исчезали.

В ГБР добавили, что помощники народных депутатов Украины представляли запрещенную партию «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Преступная деятельность была задокументирована, а сами фигуранты задержаны во время получения денежных средств. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги.

В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении по статье о мошенничестве в крупных размерах. Суд должен избрать им меру пресечения. В случае доказательства вины им грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ депутат ГБР мобилизация отсрочка

Читайте также

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]