Продавали «отсрочку» за $16 тысяч: СБУ и ДБР разоблачили помощников нардепов в схемах для уклонистов

Правоохранители разоблачили и задержали помощников народных депутатов, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации за деньги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. В результате были задержаны двое фигурантов, которые организовали незаконные схемы для военнообязанных.

По данным СБУ, за вознаграждение в размере 16 тысяч долларов США злоумышленники обещали помочь избежать призыва. Для этого они предлагали оформление поддельных документов или незаконный выезд в страны Европейского Союза вне официальных пунктов пропуска.

В частности, клиентам предлагались фальшивые заключения военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, справки о якобы наличии инвалидности, а также поддельные удостоверения участников добровольческих формирований.

В то же время, как установили правоохранители, после получения денег подозреваемые прекращали любую связь с клиентами и исчезали.

В ГБР добавили, что помощники народных депутатов Украины представляли запрещенную партию «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Преступная деятельность была задокументирована, а сами фигуранты задержаны во время получения денежных средств. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги.

В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении по статье о мошенничестве в крупных размерах. Суд должен избрать им меру пресечения. В случае доказательства вины им грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.