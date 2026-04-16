Пенсія і навчання у 90-х: що потрібно знати, щоб не втратити стаж

Періоди навчання можуть бути включені до стажу роботи за записами у трудовій книжці.

Періоди навчання, які відбувалися до 1 січня 2004 року, можуть бути зараховані до страхового стажу. Це пояснюється тим, що такі періоди враховуються за правилами законодавства, яке діяло на той час.

Зокрема, раніше навчання на денній формі у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (крім підготовчих відділень), а також у профтехучилищах, на курсах підвищення кваліфікації, в аспірантурі та інших формах підготовки кадрів включалося до стажу роботи.

Щоб цей період врахували, його потрібно підтвердити документально. Найчастіше це записи у трудовій книжці із зазначенням наказів про зарахування та відрахування або даних документа про освіту (номер і дата видачі диплома чи свідоцтва).

Якщо записів у трудовій книжці немає або вони неповні, можна надати інші документи: дипломи, довідки, свідоцтва або архівні документи, де зазначені строки навчання.

Також підходять довідки з навчального закладу про тривалість навчання за відповідні роки, якщо в них є інформація про проходження повного курсу або його частини.

Отже, навчання у 1990-х роках може бути зараховане до страхового стажу навіть у разі незавершеного навчання, але лише за наявності підтверджуючих документів.

