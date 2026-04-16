  1. В Украине

Пенсия и учеба в 90-х: что нужно знать, чтобы не потерять стаж

10:21, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Периоды обучения могут быть включены в стаж работы по записям в трудовой книжке.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Периоды обучения, которые проходили до 1 января 2004 года, могут быть отнесены к страховому стажу. Это объясняется тем, что такие периоды учитываются по правилам действующего в то время законодательства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, ранее обучение на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме подготовительных отделений), а также в профтехучилищах, на курсах повышения квалификации, аспирантуре и других формах подготовки кадров включалось в стаж работы.

Чтобы этот период был учтен, его нужно подтвердить документально. Чаще это записи в трудовой книжке с указанием приказов о зачислении и отчислении или данных документа об образовании (номер и дата выдачи диплома или свидетельства).

Если записей в трудовой книжке нет или они не полны, можно предоставить другие документы: дипломы, справки, свидетельства или архивные документы, где указаны сроки обучения.

Также подходят справки из учебного заведения о продолжительности обучения за соответствующие годы, если у них есть информация о прохождении полного курса или его части.

Следовательно, обучение в 1990-х годах может быть отнесено к страховому стажу даже в случае незавершенного обучения, но только при наличии подтверждающих документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

пенсия обучение

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]