Пенсия и учеба в 90-х: что нужно знать, чтобы не потерять стаж

Периоды обучения могут быть включены в стаж работы по записям в трудовой книжке.

Периоды обучения, которые проходили до 1 января 2004 года, могут быть отнесены к страховому стажу. Это объясняется тем, что такие периоды учитываются по правилам действующего в то время законодательства.

В частности, ранее обучение на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме подготовительных отделений), а также в профтехучилищах, на курсах повышения квалификации, аспирантуре и других формах подготовки кадров включалось в стаж работы.

Чтобы этот период был учтен, его нужно подтвердить документально. Чаще это записи в трудовой книжке с указанием приказов о зачислении и отчислении или данных документа об образовании (номер и дата выдачи диплома или свидетельства).

Если записей в трудовой книжке нет или они не полны, можно предоставить другие документы: дипломы, справки, свидетельства или архивные документы, где указаны сроки обучения.

Также подходят справки из учебного заведения о продолжительности обучения за соответствующие годы, если у них есть информация о прохождении полного курса или его части.

Следовательно, обучение в 1990-х годах может быть отнесено к страховому стажу даже в случае незавершенного обучения, но только при наличии подтверждающих документов.

