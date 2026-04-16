Чоловіки без актуального документу з Резерв+ не зможуть оформити закордонний паспорт в посольствах

Які документи потрібні, щоб оформити закордонний паспорт в посольствах і консульствах України.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном діють окремі вимоги під час оформлення закордонного паспорту. У Департаменті консульської служби МЗС України зазначили, що вони мають додатково подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Документ повинен бути актуальним — сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.

Так, під оформлення закордонного паспорта для громадян України в посольствах і консульствах за кордоном потрібно подати пакет документів.

Громадяни, які досягли 14 років, мають особисто подати заяву-анкету. Вона формується консулом у присутності заявника, після чого її необхідно перевірити та підписати.

Для оформлення паспорта потрібно підготувати пакет документів, зокрема:

попередній закордонний паспорт (за наявності), а також усі раніше видані паспорти;

внутрішній паспорт (книжечка або ID-картка);

ідентифікаційний код (Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків - РНОКПП), або дані про нього у внутрішньому паспорті чи свідоцтві про народження (за наявності).

витяг про зареєстроване місце проживання в Україні з реєстру територіальних громад, або про відсутність таких відомостей

документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (у разі наявності).

За оформлення паспорта стягується консульський збір, який є однаковим для всіх дипломатичних установ. Його розмір у місцевій валюті можна уточнити на сайті відповідного посольства чи консульства.

Термін виготовлення паспорта зазвичай становить до трьох місяців з урахуванням доставки дипломатичною поштою.

Водночас для пришвидшення отримання документа громадяни можуть замовити експрес-доставку за власний рахунок через поштові служби. Для цього необхідно оформити заявку, оплатити послугу та надати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.

