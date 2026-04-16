Мужчины без актуального документа из Резерв+ не смогут оформить загранпаспорт в посольствах
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей действуют отдельные требования при оформлении загранпаспорта. В Департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что они должны дополнительно подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Документ должен быть актуальным — сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.
Так, для оформления загранпаспорта для граждан Украины в посольствах и консульствах за рубежом необходимо подать пакет документов.
Граждане, достигшие 14 лет, должны лично подать заявление-анкету. Она формируется консулом в присутствии заявителя, после чего ее необходимо проверить и подписать.
Для оформления паспорта необходимо подготовить пакет документов, в частности:
- предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее выданные загранпаспорта;
- внутренний паспорт (книжечка или ID-карта);
- идентификационный код (Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНОКПП), либо данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии).
- выписка о зарегистрированном месте проживания в Украине из реестра территориальных громад или об отсутствии таких сведений
- документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии).
За оформление паспорта взимается консульский сбор, который одинаков для всех дипломатических учреждений. Его размер в местной валюте можно уточнить на сайте соответствующего посольства или консульства.
Срок изготовления паспорта обычно составляет до трех месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.
В то же время для ускорения получения документа граждане могут заказать экспресс-доставку за свой счет через почтовые службы. Для этого необходимо оформить заявку, оплатить услугу и предоставить в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.
