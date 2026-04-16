  1. В Украине

Мужчины без актуального документа из Резерв+ не смогут оформить загранпаспорт в посольствах

09:47, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт в посольствах и консульствах Украины.
Фото: proukrainu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей действуют отдельные требования при оформлении загранпаспорта. В Департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что они должны дополнительно подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Документ должен быть актуальным — сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, для оформления загранпаспорта для граждан Украины в посольствах и консульствах за рубежом необходимо подать пакет документов.

Граждане, достигшие 14 лет, должны лично подать заявление-анкету. Она формируется консулом в присутствии заявителя, после чего ее необходимо проверить и подписать.

Для оформления паспорта необходимо подготовить пакет документов, в частности:

  • предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее выданные загранпаспорта;
  • внутренний паспорт (книжечка или ID-карта);
  • идентификационный код (Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНОКПП), либо данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии).
  • выписка о зарегистрированном месте проживания в Украине из реестра территориальных громад или об отсутствии таких сведений
  • документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии).

За оформление паспорта взимается консульский сбор, который одинаков для всех дипломатических учреждений. Его размер в местной валюте можно уточнить на сайте соответствующего посольства или консульства.

Срок изготовления паспорта обычно составляет до трех месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.

В то же время для ускорения получения документа граждане могут заказать экспресс-доставку за свой счет через почтовые службы. Для этого необходимо оформить заявку, оплатить услугу и предоставить в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт МИД документы загранпаспорт Резерв+ военнообязанный пересечение границы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]