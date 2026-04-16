Мужчины без актуального документа из Резерв+ не смогут оформить загранпаспорт в посольствах

Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт в посольствах и консульствах Украины.

Фото: proukrainu

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей действуют отдельные требования при оформлении загранпаспорта. В Департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что они должны дополнительно подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Документ должен быть актуальным — сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

Так, для оформления загранпаспорта для граждан Украины в посольствах и консульствах за рубежом необходимо подать пакет документов.

Граждане, достигшие 14 лет, должны лично подать заявление-анкету. Она формируется консулом в присутствии заявителя, после чего ее необходимо проверить и подписать.

Для оформления паспорта необходимо подготовить пакет документов, в частности:

предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее выданные загранпаспорта;

внутренний паспорт (книжечка или ID-карта);

идентификационный код (Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНОКПП), либо данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии).

выписка о зарегистрированном месте проживания в Украине из реестра территориальных громад или об отсутствии таких сведений

документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии).

За оформление паспорта взимается консульский сбор, который одинаков для всех дипломатических учреждений. Его размер в местной валюте можно уточнить на сайте соответствующего посольства или консульства.

Срок изготовления паспорта обычно составляет до трех месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.

В то же время для ускорения получения документа граждане могут заказать экспресс-доставку за свой счет через почтовые службы. Для этого необходимо оформить заявку, оплатить услугу и предоставить в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.