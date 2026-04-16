Що треба знати про обмін «старих» доларів і заборону Нацбанку

НБУ заборонив відмовляти у прийомі «старих» доларів: банки і обмінники можуть отримати штрафи.

В Україні Національний банк суворо забороняє фінансовим установам дискримінувати валюту за роком випуску чи особливостями дизайну.

НБУ ще у 2023 році посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Зокрема, Нацбанк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот. Такі вимоги містили опис зношених банкнот, або банкнот, які мали плями, потертості, штампи тощо, але які і банки, і небанківські обмінники все одно були зобов’язані приймати у клієнтів.

«Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти», — пояснюють у НБУ.

Іншими словами, Нацбанк заборонив банкам та небанківським обмінникам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджує спеціальне лічильне обладнання.

Водночас варто зазначити, що банки та небанківські обмінники все ще можуть відмовити у прийомі банкнот іноземної валюти, однак лише у разі, якщо такі банкноти є сильно пошкодженими (наприклад, розірваними навпіл, обпаленими, зафарбованими, або такими, що мають суттєві друкарські дефекти тощо).

Такі банкноти банки можуть взяти у клієнтів в межах процедури інкасо, яка передбачає виплату відшкодування за пошкоджену банкноту, яке український банк може отримати від свого іноземного банка-кореспондента.

Крім цього, НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави (для долара США – це всі американські долари, випущені після 1914 року).

«Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», - пояснили у регулятора.

Для банків та небанківських обмінників відмова приймати старі чи потерті долари. Може закінчитися штрафом.

У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві потрібно звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до НБУ.

Поскаржитися Нацбанку можна на його сайті. Звернення також можна оформити в контакт-центрі регулятора.

