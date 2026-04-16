Что нужно знать об обмене «старых» долларов и запрете Нацбанка

22:00, 16 апреля 2026
НБУ запретил отказывать в приеме «старых» долларов: банки и обменники могут получить штрафы.
В Украине Национальный банк строго запрещает финансовым учреждениям дискриминировать валюту по году выпуска или особенностям дизайна.

НБУ еще в 2023 году ужесточил требования к банкам и небанковским обменникам в связи с частыми случаями, когда у украинцев отказываются принимать старые или изношенные банкноты долларов.

В частности, Нацбанк отменил требования к частично поврежденным банкнотам. Такие требования содержали описание изношенных банкнот или банкнот, которые имели пятна, потертости, штампы и т.д., но которые и банки, и небанковские обменники все равно были обязаны принимать у клиентов.

«Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты», — объясняют в НБУ.

Другими словами, Нацбанк запретил банкам и небанковским обменникам отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, подлинность которой подтверждает специальное счетное оборудование.

В то же время стоит отметить, что банки и небанковские обменники все еще могут отказать в приеме банкнот иностранной валюты, однако только в случае, если такие банкноты являются сильно поврежденными (например, разорванными пополам, обожженными, закрашенными или такими, которые имеют существенные печатные дефекты и т.д.).

Такие банкноты банки могут принять у клиентов в рамках процедуры инкассо, которая предусматривает выплату возмещения за поврежденную банкноту, которое украинский банк может получить от своего иностранного банка-корреспондента.

Кроме этого, НБУ запретил банкам и небанковским обменникам устанавливать какие-либо ограничения относительно года выпуска или номинала банкнот иностранной валюты, которая является законным платежным средством на территории соответствующего государства (для доллара США — это все американские доллары, выпущенные после 1914 года).

«Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности», — пояснили в регуляторе.

Для банков и небанковских обменников отказ принимать старые или потертые доллары может закончиться штрафом.

В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю необходимо обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в НБУ.

Пожаловаться Нацбанку можно на его сайте. Обращение также можно оформить в контакт-центре регулятора.

Лента новостей

