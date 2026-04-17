  1. В Україні

ФОП і незалежна професійна діяльність: що дозволено адвокатам і заборонено нотаріусам

21:02, 17 квітня 2026
У яких випадках підприємці можуть поєднувати бізнес із професійною діяльністю та які обмеження встановлює закон.
Фізичні особи – підприємці можуть одночасно провадити незалежну професійну діяльність, однак із певними обмеженнями. 

Податківці нагадують, що відповідно до статті 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Водночас окремі види діяльності можуть підпадати під спеціальні обмеження.

Згідно з порядком обліку платників податків, якщо особа зареєстрована як ФОП і паралельно здійснює незалежну професійну діяльність — наприклад, адвокатську — її обліковують як підприємця з відповідною ознакою. Для цього потрібно подати заяву за формою № 5-ОПП та документи, що підтверджують право на таку діяльність. Це можна зробити як особисто, так і в електронній формі.

У податковій уточнюють: закон не забороняє адвокатам працювати як ФОП. Водночас для нотаріусів діє інше правило — вони не мають права займатися підприємницькою діяльністю.

Таким чином, можливість поєднання статусу ФОП із незалежною професійною діяльністю залежить від конкретної професії та встановлених законом обмежень.

