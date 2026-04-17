  1. В Украине

ФЛП и независимая профессиональная деятельность: что разрешено адвокатам и запрещено нотариусам

21:02, 17 апреля 2026
В каких случаях предприниматели могут совмещать бизнес с профессиональной деятельностью и какие ограничения устанавливает закон.
Физические лица – предприниматели могут одновременно осуществлять независимую профессиональную деятельность, однако с определенными ограничениями.

Налоговые органы напоминают, что в соответствии со статьей 42 Конституции Украины каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. В то же время отдельные виды деятельности могут подпадать под специальные ограничения.

Согласно порядку учета плательщиков налогов, если лицо зарегистрировано как ФЛП и параллельно осуществляет независимую профессиональную деятельность — например, адвокатскую — его учитывают как предпринимателя с соответствующим признаком. Для этого необходимо подать заявление по форме № 5-ОПП и документы, подтверждающие право на такую деятельность. Это можно сделать как лично, так и в электронной форме.

В налоговых органах уточняют: закон не запрещает адвокатам работать как ФЛП. В то же время для нотариусов действует другое правило — они не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.

Таким образом, возможность совмещения статуса ФЛП с независимой профессиональной деятельностью зависит от конкретной профессии и установленных законом ограничений.

