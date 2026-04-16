На Одещині експосадовець міграційної служби незаконно збагатився на 13 млн грн

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з управлінь ГУ ДМС України в Одеській області. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що чиновник, працюючи на посаді, аби приховати незаконно набуте майно й уникнути кримінальної відповідальності, задіяв цілу схему з виведення та переоформлення активів.

«Для цього міграційник використав наявні правовстановлюючі документи та печатки двох юридичних фірм, що зберігав у себе вдома.

Він передав реальні статки до статутних капіталів двох підконтрольних підприємств», - йдеться у заяві.

Далі до складу засновників ввів близьку родичку — свою матір, яка стала одноосібною власницею компаній. Після чого з одного з підприємств вивів майно та переоформив на неї вже, як на фізичну особу, а в іншому підприємстві мати стала одноособовою власницею.

За такою схемою обвинувачений незаконно збагатився та приховував від обов’язкового декларування майно: свої апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, декілька магазинів, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість і земельні ділянки в Одесі. Лише вартість одного офісу в місті Білгород-Дністровський становить майже 1,9 млн грн, а апартаментів у цьому ж районі — близько 1,8 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що в суді вже слухаються дві справи стосовно колишнього посадовця.

Зокрема, він обвинувачується у недостовірному декларуванні. Подані ним відомості на 83 млн грн відрізнялися від достовірних.

Інша справа стосується зловживання впливом, коли чиновник намагався вплинути на суддю для прийняття вигідного рішення.

