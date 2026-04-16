В Одесской области экс-чиновник миграционной службы незаконно обогатился на 13 млн грн

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из управлений ГУ ГМС Украины в Одесской области. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что чиновник, работая на должности, чтобы скрыть незаконно приобретенное имущество и избежать уголовной ответственности, задействовал целую схему по выводу и переоформлению активов.

«Для этого миграционщик использовал имеющиеся правоустанавливающие документы и печати двух юридических фирм, которые хранил у себя дома.

Он передал реальные активы в уставные капиталы двух подконтрольных предприятий», — говорится в сообщении.

Далее в состав учредителей он ввел близкую родственницу — свою мать, которая стала единоличной владелицей компаний. После этого из одного предприятия имущество было выведено и переоформлено на нее уже как на физическое лицо, а в другом предприятии мать стала единоличной собственницей.

По такой схеме обвиняемый незаконно обогатился и скрывал от обязательного декларирования имущество: свои апартаменты, офисные помещения, земельные участки, несколько магазинов, гараж в Белгород-Днестровском районе, а также недвижимость и земельные участки в Одессе. Лишь стоимость одного офиса в городе Белгород-Днестровский составляет почти 1,9 млн грн, а апартаментов в этом же районе — около 1,8 млн грн.

В прокуратуре напомнили, что в суде уже рассматриваются два дела в отношении бывшего чиновника.

В частности, он обвиняется в недостоверном декларировании. Поданные им сведения на 83 млн грн отличались от достоверных.

Другое дело касается злоупотребления влиянием, когда чиновник пытался повлиять на судью для принятия выгодного решения.

