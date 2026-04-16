Як уберегтися від кліщів і які захворювання можуть викликати їх укуси

23:30, 16 квітня 2026
Кліщ найбільш небезпечний навесні і восени.
Як уберегтися від кліщів і які захворювання можуть викликати їх укуси
Фото: bsmu.edu.ua
Навесні з першим теплом прокидаються кліщі. Вони усюди: в траві, на деревах, у піску на дитячому майданчику і навіть у вас удома, куди взимку їх приніс собака. Кліщі небезпечні для тварин і людей, кусають непомітно і переносять різні небезпечні хвороби.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб розповів, як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.

Оглядайте себе та своїх близьких що дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може й так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ.

Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.

Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.

У Центрі наголошують, що коли кліщ чіпляється до одягу, то залишається нерухомим, аж доки людина не припинить активно рухатись. Саме тоді він починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до трьох і більше годин, та навіть кількох днів.

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

Як проводити огляд

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору:

- лінія шкарпеток;

- підколінна впадина;

- нижня лінія трусів (пах), верхня лінія трусів;

- нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;

- комір сорочки;

- лінія волосяного покриву на голові, вуха;

- волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Які захворювання можуть викликати укуси кліща?

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Найбільш небезпечні з них:

Кліщовий вірусний енцефаліт;

Хвороба Лайма;

Гранулоцитарний анаплазмоз;

Моноцитарний ерліхіоз;

Крим-Конго геморагічна гарячка;

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом;

Туляремія.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Візит делегації ЄСПЛ до Києва: Маттіас Гійомар про відповідальність РФ та підтримку суддів України

«Українські судді — це кіборги»: делегація ЄСПЛ вражена навантаженням на систему правосуддя.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

