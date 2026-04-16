Как уберечься от клещей и какие заболевания могут вызвать их укусы

Клещ наиболее опасен весной и осенью.

Весной с первым теплом просыпаются клещи. Они повсюду: в траве, на деревьях, в песке на детской площадке и даже у вас дома, куда зимой их принес собака. Клещи опасны для животных и людей, кусают незаметно и переносят различные опасные заболевания.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний рассказал, как уберечься от клещей.

Позаботьтесь о соответствующей одежде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамой, косынкой — и закрывайте шею.

Перед прогулкой для защиты используйте репеллент — специальное средство, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивающее клещей. Соблюдайте инструкцию по применению. Обязательно обращайте внимание на длительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда срок действия истечет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропинки и не заходите в траву по обочинам: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20–25 м.

Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: он выделяет анестезирующее вещество, которое обезболивает укус. Необходим тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванной при хорошем освещении. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.

Дома постирайте и погладьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, но и позже, переместившись с одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.

Если на природу брали домашнего питомца — его также следует осмотреть на наличие клещей.

В Центре отмечают, что когда клещ цепляется за одежду, он остается неподвижным, пока человек активно движется. Именно тогда он начинает искать место прикрепления к телу — медленно перемещается снизу вверх. Этот процесс может длиться от 30 минут до трех и более часов, а иногда и несколько дней.

Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Присосавшихся взрослых клещей чаще всего замечают через 2–3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Как проводить осмотр

Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:

линия носков;

подколенная впадина;

нижняя линия трусов (пах), верхняя линия трусов;

нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;

воротник рубашки;

линия роста волос на голове, уши;

волосы и кожа головы — прощупайте их руками.

Какие заболевания могут вызвать укусы клеща?

Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку примерно 150 заболеваниями. Наиболее опасные из них:

клещевой вирусный энцефалит;

болезнь Лайма;

гранулоцитарный анаплазмоз;

моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

туляремия.

