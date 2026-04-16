Суд звільнив з-під варти нардепа Нестора Шуфрича та призначив йому домашній арешт

Нардепу, якого підозрюють у державній зраді, призначили цілодобовий домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Нардеп зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги, носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду за кордон, прибувати до суду та слідства на вимогу та не спілкуватися зі свідками у справі.

Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

В Офісі Генпрокурора вказують, що заперечували проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Шуфричу та наполягали на продовженні тримання під вартою.

«Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою», — зазначає ОГП.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

