  1. В Україні

Суд звільнив з-під варти нардепа Нестора Шуфрича та призначив йому домашній арешт

18:03, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нардепу, якого підозрюють у державній зраді, призначили цілодобовий домашній арешт.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нардеп зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги, носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду за кордон, прибувати до суду та слідства на вимогу та не спілкуватися зі свідками у справі.

Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

В Офісі Генпрокурора вказують, що заперечували проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Шуфричу та наполягали на продовженні тримання під вартою.

«Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою», — зазначає ОГП.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. 

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд депутат

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]