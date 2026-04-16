  В Украине

Суд освободил из-под стражи нардепа Нестора Шуфрича и назначил ему домашний арест

18:03, 16 апреля 2026
Нардепу, которого подозревают в государственной измене, назначили круглосуточный домашний арест.
Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест.

Нардеп обязан круглосуточно находиться по месту регистрации, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги, носить электронный браслет, сдать все документы для выезда за границу, являться в суд и к следствию по требованию и не общаться со свидетелями по делу.

Указанное постановление суда обжалованию не подлежит.

В Офисе Генпрокурора указывают, что возражали против изменения меры пресечения обвиняемому Шуфричу и настаивали на продолжении содержания под стражей.

«Офис Генерального прокурора возражал против изменения меры пресечения, поскольку риски, установленные в этом уголовном производстве, не утратили актуальности. Именно поэтому прокуроры настаивали на дальнейшем содержании обвиняемого под стражей», — отмечает ОГП.

Напомним, что Нестор Шуфрич подозревается в государственной измене.

Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.

