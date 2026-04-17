Як отримати статус неприбуткової організації та не сплачувати податок на прибуток

Податкова нагадала, хто може претендувати на статус неприбутковості.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що окремі категорії установ та організацій не є платниками податку на прибуток. Для цього вони мають відповідати чітким критеріям та бути внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Це передбачено ст. 133 Податкового кодексу України.

Хто може претендувати на статус неприбутковості?

- Бюджетні установи.

- Громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки.

- Релігійні організації.

- Благодійні організації.

- Пенсійні фонди.

- Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб.

- Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

- Садівничі, дачні, гаражні кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

- ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

- Професійні спілки (профспілки).

- Організації роботодавців.

- Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п.133.4 ст. 133 ПКУ.

Обов'язкові вимоги для отримання неприбуткового статусу

1) Законна реєстрація: створена та зареєстрована згідно із законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

2) Заборона розподілу прибутку: установчі документи мають забороняти розподіл доходів серед засновників, членів організації чи працівників.

3) Передача активів при ліквідації: установчі документи мають передбачати, що у разі припинення діяльності всі активи передаються іншим неприбутковим організаціям або зараховуються до бюджету. Однак це не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи.

4) Внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Як подати документи?

Для включення до Реєстру необхідно подати заяву за формою 1-РН та копії установчих документів:

- Онлайн: через Електронний кабінет платника (найшвидший спосіб);

- Поштою: листом з повідомленням про вручення та описом вкладення;

- Особисто: керівником або представником неприбуткової організації або уповноваженою на це особою;

- Держреєстратору: як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (в разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему оподаткування неприбуткової організації).

Терміни розгляду

Податковий орган розглядає документи протягом 3 робочих днів. За результатами приймається рішення про:

- включення до Реєстру;

- відмову (якщо подано неповний пакет документів або статут не відповідає вимогам ПКУ).

На період дії воєнного стану діють особливі умови використання доходів неприбуткових організацій, визначені п. 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

