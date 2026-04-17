Как получить статус неприбыльной организации и не платить налог на прибыль
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что отдельные категории учреждений и организаций не являются плательщиками налога на прибыль. Для этого они должны соответствовать четким критериям и быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Это предусмотрено ст. 133 Налогового кодекса Украины.
Кто может претендовать на статус неприбыльности?
бюджетные учреждения;
общественные объединения, политические партии, творческие союзы;
религиозные организации;
благотворительные организации;
пенсионные фонды;
союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц;
жилищно-строительные кооперативы (ЖСК);
садоводческие, дачные, гаражные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы;
ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома);
профессиональные союзы (профсоюзы);
организации работодателей;
другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ.
Обязательные требования для получения неприбыльного статуса
Законная регистрация: организация должна быть создана и зарегистрирована в соответствии с законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации.
Запрет распределения прибыли: учредительные документы должны запрещать распределение доходов между учредителями, членами организации или работниками.
Передача активов при ликвидации: учредительные документы должны предусматривать, что в случае прекращения деятельности все активы передаются другим неприбыльным организациям или зачисляются в бюджет. Однако это не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы.
Внесение контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на ее содержание, реализации цели (задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.
Доходы неприбыльных религиозных организаций также используются для осуществления неприбыльной (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе для предоставления гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия.
Как подать документы?
Для включения в Реестр необходимо подать заявление по форме 1-РН и копии учредительных документов:
онлайн: через Электронный кабинет плательщика (самый быстрый способ);
по почте: письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;
лично: руководителем или представителем неприбыльной организации либо уполномоченным лицом;
государственному регистратору: как приложение к заявлению о государственной регистрации создания юридического лица или регистрации изменений в сведения о юридическом лице (в случае внесения изменений в учредительные документы, влияющих на систему налогообложения неприбыльной организации).
Сроки рассмотрения
Налоговый орган рассматривает документы в течение 3 рабочих дней. По результатам принимается решение о:
включении в Реестр;
отказе (если подан неполный пакет документов или устав не соответствует требованиям НКУ).
На период действия военного положения действуют особые условия использования доходов неприбыльных организаций, определенные п. 63 подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.
