  1. В Украине

Как получить статус неприбыльной организации и не платить налог на прибыль

20:53, 17 апреля 2026
Налоговая напомнила, кто может претендовать на статус неприбыльности.
Фото: buhplatforma.com.ua
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что отдельные категории учреждений и организаций не являются плательщиками налога на прибыль. Для этого они должны соответствовать четким критериям и быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Это предусмотрено ст. 133 Налогового кодекса Украины.

Кто может претендовать на статус неприбыльности?

бюджетные учреждения;

общественные объединения, политические партии, творческие союзы;

религиозные организации;

благотворительные организации;

пенсионные фонды;

союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц;

жилищно-строительные кооперативы (ЖСК);

садоводческие, дачные, гаражные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы;

ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома);

профессиональные союзы (профсоюзы);

организации работодателей;

другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ.

Обязательные требования для получения неприбыльного статуса

Законная регистрация: организация должна быть создана и зарегистрирована в соответствии с законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации.

Запрет распределения прибыли: учредительные документы должны запрещать распределение доходов между учредителями, членами организации или работниками.

Передача активов при ликвидации: учредительные документы должны предусматривать, что в случае прекращения деятельности все активы передаются другим неприбыльным организациям или зачисляются в бюджет. Однако это не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы.

Внесение контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на ее содержание, реализации цели (задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.

Доходы неприбыльных религиозных организаций также используются для осуществления неприбыльной (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе для предоставления гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия.

Как подать документы?

Для включения в Реестр необходимо подать заявление по форме 1-РН и копии учредительных документов:

онлайн: через Электронный кабинет плательщика (самый быстрый способ);

по почте: письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;

лично: руководителем или представителем неприбыльной организации либо уполномоченным лицом;

государственному регистратору: как приложение к заявлению о государственной регистрации создания юридического лица или регистрации изменений в сведения о юридическом лице (в случае внесения изменений в учредительные документы, влияющих на систему налогообложения неприбыльной организации).

Сроки рассмотрения

Налоговый орган рассматривает документы в течение 3 рабочих дней. По результатам принимается решение о:

включении в Реестр;

отказе (если подан неполный пакет документов или устав не соответствует требованиям НКУ).

На период действия военного положения действуют особые условия использования доходов неприбыльных организаций, определенные п. 63 подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

