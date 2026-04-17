Пенсія після поновлення на держслужбі: чи зберігаються виплати

21:49, 17 квітня 2026
У разі поновлення на державній службі пенсійні виплати, як правило, продовжуються, однак їх порядок та можливі обмеження залежать від виду пенсії та умов її призначення.
Пенсія після поновлення на держслужбі: чи зберігаються виплати
Питання пенсійних виплат у разі поновлення особи на державній службі залишається актуальним з огляду на особливості правового регулювання таких виплат. У цьому контексті важливими є умови, за яких пенсія продовжує виплачуватися, можливі обмеження, а також порядок її нарахування після повернення на посаду в органах державної влади.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради надала роз’яснення щодо особливостей пенсійного забезпечення осіб у разі поновлення на державній службі.

1. Працювати й отримувати пенсію – можна

За загальними правилами системи пенсійного забезпечення в Україні, ви маєте право працювати після виходу на пенсію та отримувати пенсію одночасно, включно з роботою в тій самій сфері, де були державним службовцем. Це прямо випливає з положень Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: пенсія не припиняється через працевлаштування і не ставиться «на паузу».

Тобто пенсія продовжується виплачуватись, якщо ви:

  • досягли пенсійного віку та отримали пенсію;
  • продовжили працювати, зокрема на державній службі;
  • за законом продовження виплат не припиняється через роботу.

2. Що якщо ви вже отримували пенсію держслужбовця

Якщо отримували спеціальну пенсію державного службовця або подібну категорійну пенсію, то:

  • при офіційному поновленні на державній службі така пенсія може вимагати окремого аналізу (бо спеціальні пенсії мають свої правила щодо сумісності з державною службою).
  • деталі такого режиму залежать від того, який саме вид пенсії вам призначений та на яких підставах. Для цього краще звернутися з конкретними документами до органу ПФУ або юриста з пенсійного права.

Уточнити можна шляхом звернення до Пенсійного фонду України або консультації з юристом, бо тут вирішальну роль відіграє конкретний вид пенсійного забезпечення.

3. Якщо плануєте нове призначення пенсії

Якщо ви вийшли на пенсію, а потім вирішили повернутися на службу, то:

  • ви можете залишатися на службі у рамках підвищеного вікового ліміту (до 70 чи 75 років за рішенням суб’єкта призначення).
  • питання призначення або перерахунок пенсії (особливо якщо у вас стаж держслужби чи спеціальний стаж) вирішується окремо відповідно до норм Закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування та спеціальних норм про пенсійне забезпечення державних службовців.

Фахівці рекомендують перед поновленням на службі звернутися до Пенсійного фонду України для отримання роз’яснень щодо порядку поєднання проходження служби та виплати пенсії.

У разі отримання спеціальної пенсії (відмінної від загальної пенсії за віком) доцільно також проконсультуватися з юристом стосовно її сумісності з державною службою після поновлення.

Водночас звертається увага, що законодавство не передбачає автоматичного припинення пенсійних виплат, однак можливі особливості їх нарахування залежно від виду пенсії.

держслужбовці держслужба ПФУ пенсія пенсія в Україні

