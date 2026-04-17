  1. В Украине

Пенсия после возобновления на госслужбе: сохраняются ли выплаты

21:49, 17 апреля 2026
В случае возобновления на государственной службе пенсионные выплаты обычно продолжаются, однако их порядок и возможные ограничения зависят от вида пенсии и условий ее назначения.
Вопрос пенсионных выплат в случае восстановления лица на государственной службе остаётся актуальным с учётом особенностей правового регулирования таких выплат. В этом контексте важными являются условия, при которых пенсия продолжает выплачиваться, возможные ограничения, а также порядок её начисления после возвращения на должность в органах государственной власти.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета предоставила разъяснения относительно особенностей пенсионного обеспечения лиц в случае восстановления на государственной службе.

1. Работать и получать пенсию — можно

По общим правилам системы пенсионного обеспечения в Украине, вы имеете право работать после выхода на пенсию и одновременно получать пенсию, в том числе продолжая деятельность в той же сфере, где вы были государственным служащим. Это прямо следует из положений Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»: пенсия не прекращается из-за трудоустройства и не «ставится на паузу».

То есть пенсия продолжает выплачиваться, если вы:

  • достигли пенсионного возраста и оформили пенсию;
  • продолжили работать, в том числе на государственной службе;
  • в соответствии с законом выплата пенсии не прекращается из-за работы.

2. Что если вы уже получали пенсию госслужащего

Если вы получали специальную пенсию государственного служащего или аналогичную категориальную пенсию, то:

  • при официальном восстановлении на государственной службе такая пенсия может требовать отдельного анализа (поскольку специальные пенсии имеют собственные правила совместимости с государственной службой);
  • детали такого режима зависят от того, какой именно вид пенсии вам назначен и на каких основаниях. Для этого рекомендуется обратиться с конкретными документами в орган Пенсионного фонда Украины или к юристу по пенсионному праву.

Уточнить это можно путём обращения в Пенсионный фонд Украины или получения юридической консультации, поскольку решающее значение имеет конкретный вид пенсионного обеспечения.

3. Если планируете новое назначение пенсии

Если вы вышли на пенсию, а затем решили вернуться на службу, то:

  • вы можете оставаться на службе в рамках повышенного возрастного предела (до 70 или 75 лет по решению субъекта назначения);
  • вопросы назначения или перерасчёта пенсии (особенно при наличии стажа государственной службы или специального стажа) решаются отдельно в соответствии с нормами Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании и специальными нормами о пенсионном обеспечении государственных служащих.

Специалисты рекомендуют перед восстановлением на службе обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения разъяснений относительно порядка совмещения службы и выплаты пенсии.

В случае получения специальной пенсии (отличной от общей пенсии по возрасту) целесообразно также проконсультироваться с юристом относительно её совместимости с государственной службой после восстановления.

В то же время обращается внимание, что законодательство не предусматривает автоматического прекращения пенсионных выплат, однако возможны особенности их начисления в зависимости от вида пенсии.

Судебно-юридическая газета

