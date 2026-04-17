У Києві з Дніпра дістали безпілотник з бойовою частиною після атаки на столицю

У Києві правоохоронці вилучили з акваторії Дніпра ворожий безпілотник із бойовою частиною, який було запущено під час нещодавньої масованої атаки на столицю 16 квітня.

Як повідомили у поліції Києва, про небезпечну знахідку правоохоронців поінформував мешканець Голосіївського району. Під час обстеження місцевості фахівці виявили у воді безпілотний літальний апарат із боєприпасом.

Вибухотехніки перевели бойову частину у безпечний стан. Після цього дрон вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередньою інформацією, йдеться про безпілотник типу «Герань-2».

У поліції наголошують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися — необхідно негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

