В Киеве из Днепра достали беспилотник с боевой частью после атаки на столицу

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители изъяли из акватории Днепра вражеский беспилотник с боевой частью, который был запущен во время недавней массированной атаки на столицу 16 апреля.

Как сообщили в полиции Киева, об опасной находке правоохранителей проинформировал житель Голосеевского района. Во время обследования местности специалисты обнаружили в воде беспилотный летательный аппарат с боеприпасом.

Взрывотехники перевели боевую часть в безопасное состояние. После этого дрон изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

По предварительной информации, речь идет о беспилотнике типа «Герань-2».

В полиции подчеркивают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя к ним приближаться — необходимо немедленно сообщить соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.