Киян закликали не приносити штучні квіти на кладовища в поминальні дні та назвали альтернативу

У КМДА зазначили, що пластикові вінки та квіти забруднюють довкілля й перетворюються на мікропластик.

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців столиці відмовитися від штучних квітів і пластикових вінків у поминальні дні через їхній негативний вплив на довкілля.

Там пояснили, що в цей період на кладовищах різко збільшується кількість пластикових квітів і вінків, більшість із яких не підлягає переробці. Вони швидко псуються та з часом перетворюються на мікропластик, який забруднює ґрунт і воду.

За даними КМДА, після поминальних днів, накопичуються значні обсяги відходів, які доводиться вивозити на полігони або спалювати, що також шкодить довкіллю. Частину легких пластикових елементів розносить вітер — вони потрапляють у парки, водойми та можуть становити небезпеку для тварин.

Замість штучних квітів КМДА рекомендує приносити живі квіти, висаджувати багаторічні рослини чи декоративні кущі, а також використовувати композиції з натуральних матеріалів без пластику.

У міськадміністрації додали, що це допоможе зменшити кількість сміття на кладовищах і навколишніх територіях.

