Киевлян призвали не приносить искусственные цветы на кладбища в поминальные дни и назвали альтернативу
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы отказаться от искусственных цветов и пластиковых венков в поминальные дни из-за их негативного влияния на окружающую среду.
Там пояснили, что в этот период на кладбищах резко увеличивается количество пластиковых цветов и венков, большинство из которых не подлежит переработке. Они быстро портятся и со временем превращаются в микропластик, который загрязняет почву и воду.
По данным КГГА, после поминальных дней накапливаются значительные объемы отходов, которые приходится вывозить на полигоны или сжигать, что также наносит вред окружающей среде. Часть легких пластиковых элементов разносит ветер — они попадают в парки, водоемы и могут представлять опасность для животных.
Вместо искусственных цветов КГГА рекомендует приносить живые цветы, высаживать многолетние растения или декоративные кусты, а также использовать композиции из натуральных материалов без пластика.
В горадминистрации добавили, что это поможет уменьшить количество мусора на кладбищах и прилегающих территориях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.