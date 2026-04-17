  1. В Украине

Киевлян призвали не приносить искусственные цветы на кладбища в поминальные дни и назвали альтернативу

16:33, 17 апреля 2026
В КГГА отметили, что пластиковые венки и цветы загрязняют окружающую среду и превращаются в микропластик.
Киевлян призвали не приносить искусственные цветы на кладбища в поминальные дни и назвали альтернативу
Фото: rayon.in.ua
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы отказаться от искусственных цветов и пластиковых венков в поминальные дни из-за их негативного влияния на окружающую среду.

Там пояснили, что в этот период на кладбищах резко увеличивается количество пластиковых цветов и венков, большинство из которых не подлежит переработке. Они быстро портятся и со временем превращаются в микропластик, который загрязняет почву и воду.

По данным КГГА, после поминальных дней накапливаются значительные объемы отходов, которые приходится вывозить на полигоны или сжигать, что также наносит вред окружающей среде. Часть легких пластиковых элементов разносит ветер — они попадают в парки, водоемы и могут представлять опасность для животных.

Вместо искусственных цветов КГГА рекомендует приносить живые цветы, высаживать многолетние растения или декоративные кусты, а также использовать композиции из натуральных материалов без пластика.

В горадминистрации добавили, что это поможет уменьшить количество мусора на кладбищах и прилегающих территориях.

Киев КГГА

