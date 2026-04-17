У Києві обмежать рух Південним мостом з правого на лівий берег

Водіїв попереджають про зміни в організації руху до 20 квітня.

У Києві до 20 квітня діятимуть обмеження руху транспорту Південним мостом.

Як повідомили у КП «Київавтошляхміст», з вечора 17 квітня до 19:00 20 квітня на мосту проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро.

На період виконання робіт рух транспорту буде організовано крайньою лівою смугою.

У комунальному підприємстві зазначають, що у разі несприятливих погодних умов строки проведення ремонту можуть бути змінені.

