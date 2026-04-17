В Киеве ограничат движение по Южному мосту с правого на левый берег

Водители предупреждают об изменениях в организации движения до 20 апреля.

В Киеве до 20 апреля будут действовать ограничения движения транспорта по Южному мосту.

Как сообщили в КП «Киевавтошляхмист», с вечера 17 апреля до 19:00 20 апреля на мосту будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия в направлении с правого на левый берег реки Днепр.

На период выполнения работ движение транспорта будет организовано по крайней левой полосе.

В коммунальном предприятии отмечают, что в случае неблагоприятных погодных условий сроки проведения ремонта могут быть изменены.

