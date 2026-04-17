Пенсії сім’ям загиблих військових: як оформити і які виплати передбачені

В Україні розширили соціальні гарантії для сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, передбачивши підвищення пенсійних виплат, уточнення умов їх призначення та порядок оформлення відповідної допомоги.

В Україні розширено заходи соціального захисту для родин, які втратили близьких унаслідок війни. Як повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів, відповідні зміни закріплені постановою Кабінету Міністрів №674 та стосуються ключових категорій отримувачів державної підтримки.

Пенсійні виплати призначаються у разі загибелі військовослужбовця під час проходження служби або його смерті протягом трьох місяців після звільнення. Також підставою є смерть, яка настала внаслідок поранення, контузії чи захворювання, отриманих під час виконання службових обов’язків.

Окремо законодавством передбачено, що сім’ї військових, які зникли безвісти, прирівнюються до родин загиблих, що дає їм право на відповідні виплати.

Як змінилися розміри виплат?

Навесні 2026 року мінімальні пенсійні виплати для таких родин були суттєво підвищені. Зокрема, для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця (батьків, одного з подружжя, дітей) встановлено мінімальний розмір виплати на рівні 12 810 гривень, що на 5100 гривень більше, ніж раніше.

У випадках, коли пенсію отримують двоє або більше членів родини, мінімальний розмір виплати становить 10 020 гривень на особу, що на 3920 гривень більше попереднього рівня. Йдеться, зокрема, про сім’ї, де допомогу отримують діти або інші утриманці.

Такі виплати підлягають щорічній індексації, а їх перерахунок здійснюється автоматично.

Як оформити пенсію?

Для призначення пенсійних виплат можна звернутися до підрозділу, в якому проходив службу військовослужбовець, або безпосередньо до органів Пенсійного фонду за місцем проживання.

Які документи потрібні?

Для оформлення пенсії необхідно надати документи, що підтверджують особу заявника, родинні зв’язки з військовослужбовцем та підстави для призначення виплат. Зокрема, це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, документи про непрацездатність або навчання, а також банківські реквізити для зарахування коштів.

Водночас пенсійне забезпечення військовослужбовців зазвичай оформлюється після звільнення зі служби, однак у певних випадках передбачені винятки. Порядок подання документів залежить від категорії військовослужбовця та виду пенсії і може здійснюватися як особисто, так і в електронній формі або через уповноважені органи.

