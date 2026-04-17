Пенсии семьям погибших военных: как оформить и какие выплаты предусмотрены

В Украине расширили социальные гарантии для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, предусмотрев повышение пенсионных выплат, уточнение условий их назначения и порядок оформления соответствующей помощи.

В Украине расширены меры социальной защиты для семей, потерявших близких в результате войны. Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, соответствующие изменения закреплены постановлением Кабинета Министров №674 и касаются ключевых категорий получателей государственной поддержки.

Пенсионные выплаты назначаются в случае гибели военнослужащего во время прохождения службы или его смерти в течение трёх месяцев после увольнения. Основанием также является смерть, наступившая вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Отдельно законодательством предусмотрено, что семьи военнослужащих, пропавших без вести, приравниваются к семьям погибших, что даёт им право на соответствующие выплаты.

Как изменились размеры выплат?

Весной 2026 года минимальные пенсионные выплаты для таких семей были существенно повышены. В частности, для каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего или пропавшего без вести военнослужащего (родителей, одного из супругов, детей) установлен минимальный размер выплаты на уровне 12 810 гривен, что на 5100 гривен больше, чем ранее.

В случаях, когда пенсию получают двое и более членов семьи, минимальный размер выплаты составляет 10 020 гривен на одного человека, что на 3920 гривен больше предыдущего уровня. Речь идёт, в частности, о семьях, где помощь получают дети или другие иждивенцы.

Такие выплаты подлежат ежегодной индексации, а их перерасчёт осуществляется автоматически.

Как оформить пенсию?

Для назначения пенсионных выплат можно обратиться в подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, либо непосредственно в органы Пенсионного фонда по месту жительства.

Какие документы нужны?

Для оформления пенсии необходимо предоставить документы, подтверждающие личность заявителя, родственные связи с военнослужащим и основания для назначения выплат. В частности, это паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти, документы о нетрудоспособности или обучении, а также банковские реквизиты для зачисления средств.

В то же время пенсионное обеспечение военнослужащих, как правило, оформляется после увольнения со службы, однако в отдельных случаях предусмотрены исключения. Порядок подачи документов зависит от категории военнослужащего и вида пенсии и может осуществляться как лично, так и в электронной форме либо через уполномоченные органы.

