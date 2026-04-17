  1. В Україні

Єдиний державний реєстр оновили: що змінилося

12:16, 17 квітня 2026
Оприлюднили перелік покращень та усунутих недоліків у функціоналі ЄДР.
Фото: lviv-rda.gov.ua
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в рамках проведених 17 квітня технічних робіт було впроваджено оновлене програмне забезпечення ЄДР.

Перелік покращень та усунутих недоліків у функціоналі ЄДР:

1. Підвищено продуктивність роботи функціоналу прикладного програмного інтерфейсу (API ЄДР).

2. Виправлено помилки, що супроводжувались у вигляді блокуючих повідомлень «Увага! Обрано недіючий ОПФ», «Атрибут «Скорочена назва (англ.)» має бути очищений» та «Атрибут «Назва (англ.)» має бути очищений» для недіючих ОПФ при проведенні реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

3. Усунуто проблему, що періодично виникала по деяким суб’єктам, яка проявлялась у вигляді:

— помилки типу «Value -ХХХХХХХХХ of type class java.lang.Integer can't be parsible as date» при спробі перегляду детальної інформації про суб’єкта на порталі usr.minjust.gov.ua;

— повідомлення API ЄДР типу «message»: «Wrong result from upstream API» у відповідь на запит отримання детальної інформації про суб’єкта.

НАІС

