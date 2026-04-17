  1. В Украине

Единый государственный реестр обновили: что изменилось

12:16, 17 апреля 2026
Опубликован перечень улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР.
Фото: lviv-rda.gov.ua
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных 17 апреля технических работ было внедрено обновленное программное обеспечение ЕГР.

Перечень улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:

Повышена производительность работы функционала прикладного программного интерфейса (API ЕГР).

Исправлены ошибки, которые сопровождались в виде блокирующих сообщений «Внимание! Выбрана недействующая ОПФ», «Атрибут «Сокращенное название (англ.)» должен быть очищен» и «Атрибут «Название (англ.)» должен быть очищен» для недействующих ОПФ при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице».

Устранена проблема, которая периодически возникала по некоторым субъектам и проявлялась в виде:

— ошибки типа «Value -ХХХХХХХХХ of type class java.lang.Integer can't be parsible as date» при попытке просмотра детальной информации о субъекте на портале usr.minjust.gov.ua;

— сообщения API ЕГР типа «message»: «Wrong result from upstream API» в ответ на запрос получения детальной информации о субъекте.

НАИС

