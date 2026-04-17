Помилки в назві товару у фіскальному чеку: чи загрожує штраф

Під час оформлення фіскальних чеків нерідко виникають неточності в назвах товарів, що ставить під сумнів їх податкові наслідки.

Фіскальний чек є обов’язковим розрахунковим документом, що підтверджує проведення господарської операції та містить визначені законодавством реквізити. Одним із таких реквізитів є найменування товару (послуги), яке відображає суть здійсненої операції.

На практиці під час формування чеків можуть виникати технічні або людські помилки в назві товару — від неточностей у формулюванні до незначних розбіжностей із фактичним найменуванням. У таких випадках виникає питання, чи впливають подібні помилки на дійсність розрахункового документа та чи можуть вони стати підставою для застосування штрафних санкцій.

Податкова у Луганській області нагадує, що форма та зміст розрахункових документів регулюються Положенням про форму та зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Мінфіну від 21.01.2016 №13. Перелік обов’язкових реквізитів фіскального касового чека визначено пунктом 2 розділу ІІ цього Положення.

Наявність усіх обов’язкових реквізитів є умовою для визнання документа розрахунковим. У разі відсутності хоча б одного з них документ не вважається розрахунковим, що може призвести до застосування фінансових санкцій відповідно до статті 17 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Крім того, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій.

Водночас, якщо всі обов’язкові реквізити у чеку наявні, але їх розміщення або послідовність відрізняються від зразків, наведених у додатках до Положення №13, це не вважається порушенням.

Зокрема, незначні помилки або неточності в назві товару, які не спотворюють зміст розрахункової операції, не позбавляють документ статусу розрахункового чека.

