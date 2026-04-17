  1. В Украине

Ошибки в названии товара в фискальном чеке: грозит ли штраф

19:15, 17 апреля 2026
При оформлении фискальных чеков нередко возникают неточности в названиях товаров, что подвергает сомнению их налоговые последствия.
Фискальный чек является обязательным расчетным документом, который подтверждает проведение хозяйственной операции и содержит установленные законодательством реквизиты. Одним из таких реквизитов является наименование товара (услуги), которое отражает суть совершенной операции.

На практике при формировании чеков могут возникать технические или человеческие ошибки в названии товара — от неточностей в формулировках до незначительных расхождений с фактическим наименованием. В таких случаях возникает вопрос, влияют ли подобные ошибки на действительность расчетного документа и могут ли они стать основанием для применения штрафных санкций.

Налоговая в Луганской области напоминает, что форма и содержание расчетных документов регулируются Положением о форме и содержании расчетных документов / электронных расчетных документов, утвержденным приказом Минфина от 21.01.2016 №13. Перечень обязательных реквизитов фискального кассового чека определен пунктом 2 раздела II этого Положения.

Наличие всех обязательных реквизитов является условием признания документа расчетным. В случае отсутствия хотя бы одного из них документ не считается расчетным, что может повлечь применение финансовых санкций в соответствии со статьей 17 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Кроме того, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций.

В то же время, если все обязательные реквизиты в чеке присутствуют, но их расположение или последовательность отличаются от образцов, приведенных в приложениях к Положению №13, это не считается нарушением.

В частности, незначительные ошибки или неточности в наименовании товара, которые не искажают содержание расчетной операции, не лишают документ статуса расчетного чека.

налоговая штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

