  1. В Україні

Чи звільняється ФОП від ЄСВ при отриманні пенсії у зв’язку з втратою годувальника — роз’яснення ДПС

08:30, 18 квітня 2026
Право не сплачувати внесок виникає лише за віком, інвалідністю або після досягнення пенсійного віку.
Фізичні особи – підприємці не звільняються від сплати єдиного соціального внеску у разі отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Про це розповіли в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

У податковій пояснили, що відповідно до законодавства пенсія — це щомісячна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка призначається у разі досягнення пенсійного віку, встановлення інвалідності або членам сім’ї у випадках, визначених законом. У системі передбачено три види пенсій: за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас закон про єдиний внесок визначає перелік підстав, за яких ФОП звільняються від його сплати за себе. Це стосується осіб, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та отримують пенсію чи соціальну допомогу.

У таких випадках сплата єдиного внеску можлива лише на добровільних засадах.

Разом із тим у ДПС наголосили, що отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника не дає підстав для звільнення від сплати ЄСВ.

Право не сплачувати внесок у таких осіб виникає лише після досягнення пенсійного віку, визначеного законодавством.

