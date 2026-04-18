Освобождается ли индивидуальный предприниматель от уплаты ЕСВ при получении пенсии в связи с потерей кормильца — разъяснение ГНС

08:30, 18 апреля 2026
Право на освобождение от уплаты взноса возникает только в связи с возрастом, инвалидностью или по достижении пенсионного возраста.
Освобождается ли индивидуальный предприниматель от уплаты ЕСВ при получении пенсии в связи с потерей кормильца — разъяснение ГНС
Физические лица — предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса в случае получения пенсии в связи с потерей кормильца. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.

В налоговой объяснили, что в соответствии с законодательством пенсия — это ежемесячная выплата в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая назначается в случае достижения пенсионного возраста, установления инвалидности или членам семьи в случаях, определенных законом. В системе предусмотрено три вида пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

В то же время закон о едином взносе определяет перечень оснований, по которым ФЛП освобождаются от его уплаты за себя. Это касается лиц, получающих пенсию по возрасту или за выслугу лет, являющихся инвалидами или достигших пенсионного возраста и получающих пенсию или социальную помощь.

В таких случаях уплата единого взноса возможна только на добровольной основе.

Вместе с тем в ГНС подчеркнули, что получение пенсии в связи с потерей кормильца не дает оснований для освобождения от уплаты ЕСВ.

Право не уплачивать взнос у таких лиц возникает только после достижения пенсионного возраста, определенного законодательством.

