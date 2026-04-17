Киянка від імені дідуся, який помер, отримала понад 3 млн грн за загиблого на війні дядька

Жительку Києва підозрюють у заволодінні державними виплатами, призначеними за загиблого військовослужбовця.

На Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річну жительку Києва у заволодінні державними виплатами, призначеними за загиблого військовослужбовця.

Фігуранткою справи є племінниця загиблого військового, який загинув у лютому 2025 року, захищаючи Україну.

За даними слідства, у квітні 2025 року до територіального центру комплектування та соціальної підтримки було подано заяву від батька чоловіка про отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн із зазначенням банківського рахунку для виплат. Виплату погодили і згодом у серпні на цей рахунок було перераховано 3,6 млн грн.

Однак, правоохоронці з’ясували, що рахунок належав батьку військовослужбовця (діду жінки), який помер у квітні 2025 року. Попри це, жінка, яка мала доступ до банківських даних, не повідомила про смерть родича та, за версією слідства, незаконно заволоділа коштами.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

