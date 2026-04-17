Киевлянка от имени дедушки, который умер, получила более 3 млн грн за погибшего на войне дядю

Жительница Киева подозревается в завладении государственными выплатами, предназначенными за погибшего военнослужащего.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Черниговщине правоохранители разоблачили 27-летнюю жительницу Киева в завладении государственными выплатами, предназначенными за погибшего военнослужащего.

Фигуранткой дела является племянница погибшего военного, который погиб в феврале 2025 года, защищая Украину.

По данным следствия, в апреле 2025 года в территориальный центр комплектования и социальной поддержки было подано заявление от отца мужчины о получении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн с указанием банковского счета для выплат. Выплату согласовали, и впоследствии в августе на этот счет было перечислено 3,6 млн грн.

Однако правоохранители установили, что счет принадлежал отцу военнослужащего (деду женщины), который умер в апреле 2025 года. Несмотря на это, женщина, имевшая доступ к банковским данным, не сообщила о смерти родственника и, по версии следствия, незаконно завладела средствами.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.