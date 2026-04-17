  1. В Украине

Киевлянка от имени дедушки, который умер, получила более 3 млн грн за погибшего на войне дядю

22:36, 17 апреля 2026
Жительница Киева подозревается в завладении государственными выплатами, предназначенными за погибшего военнослужащего.
Киевлянка от имени дедушки, который умер, получила более 3 млн грн за погибшего на войне дядю
На Черниговщине правоохранители разоблачили 27-летнюю жительницу Киева в завладении государственными выплатами, предназначенными за погибшего военнослужащего.

Фигуранткой дела является племянница погибшего военного, который погиб в феврале 2025 года, защищая Украину.

По данным следствия, в апреле 2025 года в территориальный центр комплектования и социальной поддержки было подано заявление от отца мужчины о получении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн с указанием банковского счета для выплат. Выплату согласовали, и впоследствии в августе на этот счет было перечислено 3,6 млн грн.

Однако правоохранители установили, что счет принадлежал отцу военнослужащего (деду женщины), который умер в апреле 2025 года. Несмотря на это, женщина, имевшая доступ к банковским данным, не сообщила о смерти родственника и, по версии следствия, незаконно завладела средствами.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

