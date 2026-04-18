Ремонт після гарантії: одна помилка — і ви без доказів у разі конфлікту

Після завершення гарантійного строку ремонт відбувається на договірних умовах, тому важливо правильно оформлювати послугу та зберігати документи.

Якщо товар здається у ремонт після закінчення гарантійного строку, відносини між споживачем і сервісним центром або майстернею регулюються вже як договірні, а не гарантійні. Про це нагадали ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У таких випадках обов’язково рекомендується укладати договір на надання послуг та отримувати чек або квитанцію про оплату. Без цих документів у разі спору буде складно довести умови ремонту або факт його виконання.

У договорі мають бути чітко визначені: стан і комплектність товару на момент передачі, перелік робіт, що виконуються, вартість послуг та строки їх виконання.

Під час отримання відремонтованого товару споживачу радять одразу перевіряти його роботу на місці та приймати разом із виконавцем. Якщо виявлено недоліки, їх необхідно зафіксувати актом приймання-передачі.

У разі неякісно виконаного ремонту споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків, зменшення вартості послуг, повторного виконання роботи або відшкодування збитків.

Якщо виконавець відмовляється реагувати на претензії, споживачам рекомендують подавати письмову скаргу, зберігати всі документи та звертатися до Держпродспоживслужба України у регіоні або до суду.

