Ремонт после истечения гарантии: одна ошибка — и вы останетесь без доказательств в случае конфликта

По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется на договорных условиях, поэтому важно правильно оформлять услугу и сохранять документы.

Если товар сдается в ремонт после истечения гарантийного срока, отношения между потребителем и сервисным центром или мастерской регулируются уже как договорные, а не гарантийные. Об этом напомнило ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

В таких случаях обязательно рекомендуется заключать договор на оказание услуг и получать чек или квитанцию об оплате. Без этих документов в случае спора будет сложно доказать условия ремонта или факт его выполнения.

В договоре должны быть четко определены: состояние и комплектность товара на момент передачи, перечень выполняемых работ, стоимость услуг и сроки их выполнения.

При получении отремонтированного товара потребителю рекомендуется сразу проверять его работу на месте и принимать вместе с исполнителем. Если обнаружены недостатки, их необходимо зафиксировать актом приемки-передачи.

В случае некачественно выполненного ремонта потребитель имеет право требовать бесплатного устранения недостатков, уменьшения стоимости услуг, повторного выполнения работы или возмещения убытков.

Если исполнитель отказывается реагировать на претензии, потребителям рекомендуют подавать письменную жалобу, сохранять все документы и обращаться в Госпродпотребслужбу Украины в регионе или в суд.

